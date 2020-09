Die Staatsanwaltschaft Landau hat Anklage gegen einen 28 Jahre alten Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und von Schutzbefohlenen in zwanzig Fällen erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bei der Vernehmung habe der Beschuldigte die Übergriffe teilweise eingeräumt.

Dem Beschuldigten wird in der Anklage zur Last gelegt, im Jahr 2019 vier Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren in einer Kindertagesstätte im südlichen Kreis Germersheim insgesamt zwanzig Mal unter der Kleidung im Genitalbereich berührt zu haben. Der Mann war als Erzieher in der Kindertagesstätte tätig. Zu den Vorfällen soll es jeweils dann gekommen sein, wenn er für die Betreuung oder die Unterrichtung der Kinder zuständig war.

Eine entsprechende Anzeige gegen den Erzieher war Ende November 2019 bei der Kriminalpolizei Landau eingegangen. Der Mann wurde zunächst vom Dienst freigestellt. Dann hatte der Amtsrichter wegen des dringenden Tatverdachts schnell Haftbefehl erlassen. Seit Ende November 2019 befand sich der Erzieher wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Das Landgericht Landau hat den Haftbefehl Ende Januar 2020 gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

In seinen Vernehmungen im Zuge des Ermittlungsverfahrens hat der Angeschuldigte die der Anklage zugrundeliegenden Übergriffe teilweise eingeräumt, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Das Landgericht Landau hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens vor der Jugendschutzkammer zu entscheiden.