Das geschlossene Saarbrücker Spaßbad hat am Dienstag zwei Männer geradezu magisch angezogen. Die Polizei war nach eigenen Angaben alarmiert worden, weil die beiden sich am Dienstagnachmittag im eingezäunten Außenbereich des „Calypso“ herumtrieben. Weil sie dort offenbar nichts weiter angestellt hatten, blieb es für sie zunächst bei einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Doch am Abend mussten die Beamten noch einmal wegen des Duos anrücken. Diesmal hieß es beim Notruf, dass die Männer Schwimmbad-Inventar über den Zaun würfen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 20- und der 34-Jährige Liegen, Polster und weiteres Mobiliar bereitgestellt hatten – offenbar zum Abtransport. Nun wird gegen sie auch ein Verfahren wegen Einbruchsdiebstahls eingeleitet.