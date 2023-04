Ausgerechnet die Satirepolitiker der „Partei“ sollen mit 800 Euro geschmiert worden sein. Damit sie für die Erweiterung der Saarbrücker Fußgängerzone stimmen. Und wer soll sie bestochen haben? Ausgerechnet ein Mann, der im Verdacht steht, in einem Koffer 400.000 Euro für den Umbau des Ludwigsparkstadions kassiert zu haben. Jeder Bergmann wird es bestreiten. Aber wenn früher daheim was gefehlt hat, ein Hammer, ein Metermaß oder gar eine Stahltür, dann brachte „de Babbe“ das Teil „von de Grub“ mit. Und wenn der Nachbar was brauchte, dann auch, sofern er für die Gefälligkeit ein paar Bier, Eier oder Milch springen ließ. Wie die Eine-Hand-wäscht-die-andere-Mentalität sich in die Gegenwart gerettet hat, das lesen Sie hier.