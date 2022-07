Der BASF TC Ludwigshafen hat beim TC Großhesselohe am Sonntag mit 0:6 in der Tennis-Bundesliga verloren. Es war die erwartete Niederlage. Das ungleiche Duell im Süden Deutschlands war schon vorüber, da liefen auf den anderen Plätzen der Tennis-Bundesliga noch die Einzel. Im Turbo-Durchlauf fertigte Großhesselohe den Aufsteiger ab. Die Klatsche war aber einkalkuliert und bewusst so in Kauf genommen. Denn Trainer Steffen Neutert hatte auf die Top-Spieler verzichtet – und auch verzichten müssen. Stattdessen bekamen die einheimischen Jungs die Chance. Liam Gavrielides, die Nummer eins in Deutschland in der Altersklasse U18, Christian Hirschmüller, Johannes Härteis und Marek Jaloviec, der früher für den TC Mutterstadt und vorige Saison für den BASF TC in der Zweiten Liga schon spielte, durften in den Einzeln ran. Im Doppel feierte dann Daniel Baumann seine Premiere in der Bundesliga. Er unterlag an der Seite von Christian Hirschmüller mit 3:6 und 6:7.