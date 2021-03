Nach dem Tod eines 26-jährigen Patienten des Pfalzklinikums in Klingenmünster am Mittwochmittag gibt es weitere Erkenntnisse. Wie das Polizeipräsidium in Ludwigshafen am Donnerstagnachmittag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, war der Mann 2016 wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Weil er aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht schuldfähig war, ordnete das Gericht die Unterbringung in einer forensischen Einrichtung an. Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke Straftäter behandelt.

Der Mann war am Mittwochmittag mit einem anderen Patienten der Forensik des Pfalzklinikums geflüchtet. Motiv und Fluchtablauf waren am Donnerstag laut Polizei noch unklar. Polizeibeamte wurden informiert und nahmen die Verfolgung der beiden Männer auf. Der 26-Jährige sprang dabei in einen Biotopweiher bei Göcklingen und ertrank. Polizisten konnten den anderen Mann an dem Gewässer festnehmen, wie das Polizeipräsidium am späten Mittwochabend mitgeteilt hatte. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt.