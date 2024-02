Endlich ist es da: Das erste Bild des Luchsnachwuches im Pfälzerwald. Das Bild aus einer Fotofalle zeigt die Luchsmutter „Gaupa“ mit ihren Babys. Zum ersten Mal seit 2020 sind im Pfälzerwald wieder Luchsjunge nachgewiesen worden. Das berichtet das Koordinationszentrum Luchs und Wolf in Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) auf Anfrage der RHEINPFALZ. Demnach hat es in diesem Jahr bereits drei Würfe im Pfälzerwald sowie dem Grenzgebiet zu Frankreich gegeben. Insgesamt sieben Junge seien zur Welt gekommen, von denen leider schon wieder zwei nachweislich tot seien, so Kluwo-Leiter Julian Sandrini.

Die Meldung über den Luchsnachwuchs in der Pfalz fügt sich in eine weitere positive Nachricht ein: Die Population der Luchse im Pfälzerwald entwickelt sich weiterhin sehr gut. Im vergangenen Sommer tappten bereits drei bisher noch unbekannte Luchse in Fotofallen, die Sandrini und seine Kollegen im Pfälzerwald aufgestellt hatten. Wie viele Luchse aktuell in der Pfalz leben, lesen Sie in unserem ausführlichen Bericht.