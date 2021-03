In Neustadt wird es im Laufe der kommenden Woche erstmals Schnelltests an ausgewählten Grundschulen geben. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag angekündigt. Gestartet wird dieses Pilotprojekt an den Einrichtungen in Diedesfeld und Gimmeldingen, bevor es nach einer Evaluation auf die anderen Grundschulen in Neustadt ausgedehnt werden soll. Das Prozedere sei mit den Rektoren so abgesprochen, begleitet wird das Ganze vom Gesundheitsamt. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel informiert, werden die Tests von geschultem Personal genommen. Dafür werden mobile Teams des Testzentrums in der Speyerdorfer Straße in die Grundschulen gehen und Personal und Kinder auf von Covid-19 verursachte Antigene untersuchen. Es handele sich dabei um Abstriche, die aus dem vorderen Nasenbereich genommen werden. In einem nächsten Schritt könnten auch Gurgeltests angewendet werden. Die Testungen der Mädchen und Jungen erfolgen laut Stadtverwaltung nur nach Einverständnis der Eltern, die in einem Infoschreiben über das Projekt informiert werden sollen. Die Umsetzung wird noch geklärt. So muss sich noch abgestimmt werden, wo genau die Testungen stattfinden, ob in den Klassenräumen oder in extra dafür vorgesehenen Räumen, beispielsweise in der Turnhalle.