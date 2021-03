Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat am Freitag erstmals die brasilianische Virusvariante nachgewiesen. Bislang hat sie in ihrem Zuständigkeitsbereich – im Kreis DÜW und in der Stadt Neustadt – britische Mutationen festgestellt. Davon betroffen sind 45 Kreisbürger und 18 Neustadter.

Die Behörde hat am Freitag insgesamt 24 Neuinfektionen gemeldet. Im Landkreis sind 19 Personen an Covid-19 erkrankt, in Neustadt fünf. Aktuell gelten im Kreisgebiet 125 Menschen als infiziert, in Neustadt stehen noch 44 Betroffene die Erkrankung durch. Unter den Infizierten sind zwei Kinder, welche die Kita Rappelkiste in Lambrecht besuchen. Dort sind zwei Gruppen in Quarantäne geschickt worden.

Es gibt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Gestorben ist eine über 60-jährige Person aus Neuleiningen.