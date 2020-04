Ein Ersthelfer hat am Sonntag in Speyer-Nord einem Säugling das Leben gerettet. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 12 Uhr wurde ein medizinischer Notfall in Speyer-Nord gemeldet, bei dem ein acht Monate alter Säugling versehentlich einen Gegenstand verschluckt hatte und keine Luft mehr bekam.

Mit dem Schrecken davon gekommen

Laut Polizei konnte noch vor dem Eintreffen Einsatzkräfte durch einen beherzt eingreifenden Ersthelfer der Gegenstand aus dem Rachenbereich geholt werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte der kleine Patient wieder frei atmen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei dankt dem Ersthelfer und verdeutlicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig Kenntnisse über Erste-Hilfe-Maßnahmen, gerade bei Säuglingen, sein können.