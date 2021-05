Schnelle Ersthelfer haben laut Polizei am Freitag, 21. Mai, vermutlich den Vollbrand eines Ford verhindert, der ungebremst auf ein stehendes Auto aufgefahren war. Der 25-jähriger Fahrer des Ford ist nach Mitteilung der Beamten gegen 11.45 Uhr mit dem Fiat eines 24-Jährigen zusammengestoßen, der gerade rückwärts in eine Parklücke in der Hafenstraße einparken wollte. Vermutlich aus Unachtsamkeit habe dieser den Einparkenden übersehen, weshalb der junge Mann ungebremst auffuhr. Der Fiat wurde durch heftigen Aufprall knapp zehn Meter nach vorne gestoßen. Aus dem Motorraum des Ford entfachte sich ein Feuer und starker Rauch stieg auf, wie die Streife berichtet. Mehrere Zeugen seien darauf aufmerksam geworden und hätten sofort damit begonnen das Feuer zu löschen. Der 24-Jährige sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.