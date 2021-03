Im saarländischen Lebach soll im Impfzentrum der Bundeswehr bald rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche geimpft werden. Einen entsprechenden Amtshilfeantrag habe das saarländische Gesundheitsministerium bei der Bundeswehr gestellt, teilte der Sprecher des Landeskommandos Saarland am Dienstag in Saarlouis mit. Von einer Genehmigung sei „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ auszugehen. Es werde das erste und einzige von der Bundeswehr betriebene Impfzentrum sein, das im täglichen 24-Stunden-Betrieb sei. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ darüber berichtet.

Der Beginn sei für Anfang nächster Woche geplant, sagte Oberstleutnant Thomas Dillschneider. Um das Impfzentrum auf dem Gelände der Graf-Haeseler-Kaserne in einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb zu überführen, seien zusätzlich 80 Soldaten notwendig. Rund 110 Soldaten sollten dann in einem Drei-Schicht-Betrieb bis zu 1000 Impfungen pro Tag übernehmen. Das Impfzentrum Nord in Lebach ist eines von vieren im Saarland und seit Anfang März in Betrieb.

Im Saarland sind im Rahmen von Amtshilfeanträgen knapp 450 Soldaten eingebunden: Die Einsätze reichten von der Nachverfolgung von Kontakten in Gesundheitsämtern über Unterstützung in Impfzentren bis hin zu Schnelltests in Altenheimen und in Kommunen, hieß es.

