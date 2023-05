Die Maikammerer sind die ersten aus dem Bereich Landau und Landkreis SÜW, die in die Freibad-Saison starten. Bereits am Samstag können Gäste in die Becken des Kalmitbads hüpfen. Herxheim zieht am 19. Mai nach, wie die Verbandsgemeindewerke auf ihrer Webseite verkünden. In der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern geht es einen Tag später los, dann eröffnen das Rebmeerbad und das Freibad in Steinfeld. Edesheim und Landau locken ab dem 27. Mai Badegäste in ihre Anlagen. Am Prießnitzweg in Landau wird dann von 13 bis 18 Uhr zu einem kostenfreien Anschwimmen eingeladen, bevor ab dem darauffolgenden Sonntag die regulären Öffnungszeiten gelten. Auf Anfrage teilt die Verwaltung in Offenbach mit, dass nach Wetterlage entschieden wird, wann das Queichtalbad wieder eröffnet.