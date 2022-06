Dass Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 am Freitag, 15. Juli, um 20.30 Uhr die Saison 2022/23 eröffnet, stand bereits fest.

Nun hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) auch den zweiten Spieltag zeitgenau terminiert: Die Lauterer treten am Samstag, 23. Juli, um 13 Uhr zu ihrem ersten Auswärtsspiel der neuen Runde bei Holstein Kiel an.

KSC spielt sonntags

Der Karlsruher SC tritt am ersten Spieltag sonntags (17. Juli) um 13.30 Uhr beim SC Paderborn an und erwartet dann am Sonntag, 24. Juli, jeweils 13.30 Uhr, den 1. FC Magdeburg. Der SV Sandhausen startet mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 16. Juli, 13 Uhr). Am Freitag, 22. Juli, um 18.30 Uhr spielt Sandhausen beim SV Darmstadt 98.