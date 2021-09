Nach einem Jahr Zwangspause lädt Mannheim am 3. Oktober wieder zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Und weil es derzeit keine echte Mess’ gibt, haben sich die Organisatoren für die Genehmigung der „Verleihung der Marktrechte“ erinnert, die mit verschiedenen Veranstaltungen an verschiedenen Orten in der City gefeiert werden. Und die Geschäfte sind auch offen. Doch bis dieser verkaufsoffene Sonntag genehemigt werden konnte, sei es ein zähes Ringen gewesen, wie Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City berichtet. Bei der Stadt Mannheim rechnet nun mit einer vollen Innenstadt. Weiterlesen