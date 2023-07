In der Ludwigshafener BG-Klinik sind seit Donnerstag Telenotärzte im Einsatz – die ersten in Rheinland-Pfalz. Sie sollen Rettungssanitäter unterstützen und andere Notärzte entlasten. So sollen diese mehr Zeit für die Fälle haben, bei denen sie zwingend vor Ort sein müssen. Perspektivisch soll das Telenotarzt-System landesweit ausgerollt werden. Es hat allerdings auch seine Grenzen.

