Der BASF TC Ludwigshafen holte den ersten Sieg in der Bundesliga. 5:1 siegte der Aufsteiger gegen Blau-Weiß Krefeld. Schon nach den Einzeln stand der Erfolg fest. Da führte der BASF TC mit 4:0. Und so nebenbei bezwang das Team einen Fluch. Cem Ilkel verwandelte um 14.35 Uhr seinen Matchball gegen Stefano Travaglia zum 6:1 und 6:4-Sieg. Es war der dritte Punkt für Ludwigshafen. Damit hatte der Aufsteiger den ersten Zähler in der Bundesliga sicher. Doch um 14:46 Uhr brandete dann Jubel und Beifall auf. Tristan Lamasine hatte sein Match gegen Andrea Collarini mit 6:1, 5:7 und 10:4 gewonnen. Der 29 Jahre alte Franzose holte damit den vierten Punkt – und den ersten Sieg des BASF TC in der Bundesliga.

„Ich wusste das gar nicht“, sagte Lamasine: „Ok, es war mir vorbehalten, den vierten Punkt zu holen. Aber ohne die Siege der Jungs davor, hätte ich diesen entscheidenden Punkt nicht holen können.“ Immerhin hat der Franzose einen Fluch vertrieben. In den Doppeln ging Ludwigshafen bislang leer aus. Doch am Sonntag feierten Lamasine und Alexander Erler den ersten Doppelsieg für den BASF TC in dieser Saison. Der Österreicher Erler steht immerhin auf Platz 73 der Doppel-Weltrangliste. 6:4, 6:7 und 10:7 hieß es für Ludwigshafen.

„Wir wussten, dass wir die ersten drei Spiele Außenseiter sind. Nun hatten wird unser erstes offenes Spiel und das sehr deutlich gewonnen. Wenn die Teamleistung, so wie heute stimmt, und wir bissl Glück haben, wer kommt, dann können wir die Saison erfolgreich abschließen. Wir werden nur als Team bestehen“, analysierte Trainer Steffen Neutert.