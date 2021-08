Zum Beginn des neuen Schuljahrs am Montag haben Polizisten in der Pfalz vor allem rund um die Schulen den Verkehr überwacht. Eine Sprecherin des für die Westpfalz zuständigen Präsidiums in Kaiserslautern erläutert: Die Beamten haben dabei nicht nur darauf geachtet, ob vorbeifahrende Fahrzeuge zu schnell sind. Besonders kritisch beobachtet haben sie auch, wie Eltern mit dem Auto ihre Kinder an die Schul-Eingänge bringen und dort absetzen. An der Paul-Münch-Grundschule in Kaiserslautern etwa mussten sie deshalb gleich mehrere Fahrer tadeln. Die Beamten sagen: „Die meisten Eltern zeigten sich einsichtig und akzeptierten die polizeiliche Kritik.“ Die Polizei will noch während der ganzen ersten Unterrichtswoche die Schulwege besonders im Blick behalten.