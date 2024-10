Das macht Vorfreude auf den Wahlkampf: In der Haushaltsdebatte des Landtags messen Ministerpräsident Alexander Schweitzer ( SPD) und Oppositionsführer Gordon Schnieder ( CDU) ihre Kräfte zum ersten Mal im direkten Schlagabtausch. Auf einem Nebenschauplatz führen die Freien Wähler ihre Selbstzerlegung auf. Ein Regierungschef, der dem Oppositionsführer Arbeitsverweigerung vorwirft und sich selbst anhören muss, die Rolle des Ministerpräsidenten unwürdig auszufüllen: Der erste Schlagabtausch zwischen Alexander Schweitzer (SPD), seit Juli an der Spitze der Regierung, und seinem Herausforderer bei der Landtagswahl 2026, CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder, gerät am Dienstag zünftig.

