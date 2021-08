Der SV Waldhof hat den ersten Saisonerfolg in der Dritten Liga gefeiert und dabei 45 Minuten lang eine starke Leistung gezeigt. Nach einer Niederlage und zuletzt zwei Unentschieden siegten die Mannheimer bei Viktoria Köln 3:2 (3:0) und verbesserten sich ins Mittelfeld der Tabelle. Den Grundstein für den ersten Saisonsieg legten die Mannheimer in den ersten 45 Minuten. Nach einer Schrecksekunde durch einen Lattenschuss von David Philipp (7.) dominierten die Blau-Schwarzen und waren im Sportpark Höhenberg sehr effektiv. Dominik Martinovic traf per Elfmeter zum 1:0 (22.), ehe Neuzugang Marc Schnatterer mit seinen ersten beiden Treffern für den SVW vor dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte (32., 44.). Nach der Pause war die Viktoria stärker und kam durch Marcel Risse (48.) und Simon Handle (80.) zu zwei Treffern. Die Mannheimer konnten sich kaum aus der Umklammerung befreien und hatten Glück, dass es beim ersten Saisonsieg blieb.