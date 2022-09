Die Chancenverwertung bleibt das große Manko bei den Mannheimer Adlern. Nach einem intensiven Spiel bei den Pinguins Bremerhaven unterlagen die Adler mit 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) in der Verlängerung. Arkadiusz Dziambor brachte die Mannheimer in Führung (8.). Für den 20-Jährigen war es der erste DEL-Treffer. „Ein Traum wird wahr“, kommentierte der Verteidiger. Die Gastgeber nutzten eine Strafzeit gegen Matthias Plachta zum Ausgleich durch Alexander Friesen (14.).

Auch beim 2:1 der Gastgeber von Ross Mauermann (25.) wirkten die Adler ungeordnet. Christian Weise verwandelte dann einen Abpraller nach dem Schuss von Miha Verlic (35.) zur Bremer 3:2-Führung. Matthias Plachta hatte zuvor zum 2:2 ausgeglichen (31.). Die zweite Strafzeit für die Gastgeber nutzte Jordan Szwarz zum dritten Treffer – dem zweiten in Überzahl (48.). Es reichte letztlich zum ersten Punktgewinn der Mannheimer in dieser Spielzeit. Denn nach Ende der regulären Spielzeit blieb es beim 3:3. In der Verlängerung belohnten sich aber die Gastgeber, die in dieser Phase den aktiveren Eindruck hinterließen. Markus Vikingstad (62.) bescherte den Gastgebern den Extrapunkt.