Seit dem Herbst gibt es in der Südpfalz einen Pilates-Kurs nur für Männer, um mit Vorurteilen gegenüber dem ruhigen und gesundheitsbetonten Sport aufzuräumen. Kursleiter Stefan Buck rief den Kurs vergangenen Oktober ins Leben, weil er bemerkte, dass vornehmlich Frauen zu seinen Pilates-Kursen in der Mehrzweckhalle Knöringen kommen. Dabei sei der Sport geschlechtsunabhängig hilfreich gegen allerlei körperliche Probleme, gerade auch im Zusammenhang mit dem Büroalltag, betont er. Was die Männer in der Trainingsstunde so treiben, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.