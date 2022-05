Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat seinen ersten Neuzugang für die am 15. Juli beginnende Saison verpflichtet: Der 24 Jahre alte und 1,88 Meter große Innenverteidiger Lars Bünning kommt ablösefrei vom Drittligisten SV Meppen. Die Verpflichtung des Linksfußes war bereits vor den Relegationsspielen des FCK gegen Dynamo Dresden in trockenen Tüchern.

„Ich habe mich bewusst schon vor der Relegation für den FCK entschieden, da dieser Klub für mich der einzige gewesen wäre, bei dem ich auch noch mal Dritte Liga gespielt hätte“, sagt Bünning. „Der FCK hat eine ganz besondere Strahlkraft, ein tolles Stadion und unvergleichbare Fans. Es ist für mich eine große Ehre, für diesen Klub spielen zu dürfen. Ich freue mich auf die Herausforderungen, die in der Zweiten Liga auf uns warten.“

In Meppen Stammspieler und Leistungsträger

Bünning war in Meppen Stammspieler und Leistungsträger, in 31 Drittligaspielen 2021/22 erzielte der in Hamburg geborene Abwehrmann ein Tor und bereitete vier Treffer vor.

„Wir freuen uns, dass wir mit Lars Bünning einen jungen, gut ausgebildeten Innenverteidiger verpflichten konnten, der zudem vielseitig einsetzbar ist und die richtige Mentalität für den Betzenberg mitbringt“, sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. „Dass er sich schon vor Ende der Saison für uns entschieden hat, zeigt uns, dass er sich voll und ganz mit der Aufgabe hier identifiziert.“ Bünning ist bei seinen früheren Stationen auch schon als Linksverteidiger eingesetzt worden.

Für Werder II, BVB II und HSV-Jugend am Ball

Vor seinen zwei Jahren in Meppen spielte Bünning für Borussia Dortmund II und Werder Bremen II sowie für Bremens U19-Bundesligamannschaft. Seine früheren Vereine waren zudem JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen, Hamburger SV, JSG Apensen/Harsefeld und MTV Moisburg.