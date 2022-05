Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat seinen ersten Neuzugang für die am 15. Juli beginnende Saison verpflichtet: Der 24 Jahre alte und 1,88 Meter große Innenverteidiger Lars Bünning kommt ablösefrei vom Drittligisten SV Meppen. Die Verpflichtung war bereits vor den Relegationsspielen des FCK gegen Dynamo Dresden in trockenen Tüchern.

Bünning war in Meppen Stammspieler und Leistungsträger, in 31 Drittligaspielen 2021/22 erzielte der in Hamburg geborene Abwehrmann ein Tor und bereitete vier Treffer vor.