Roten Teufel zeigen beim Sieg in Fürth zwei Gesichter

Der 1. FC Kaiserslautern wendet die Partie bei der SpVgg Greuther Fürth nach einer unterirdischen ersten Hälfte und landet einen 3:1-Erfolg. Der Gastgeber aus Franken wird für den Chancenwucher böse bestraft. Zum Artikel

Pfälzer Messung nährt Zweifel an Blitzer-Modell

Fachleute hegen diesen Verdacht schon länger: Ein bestimmtes Blitzer-Modell werde von manchen Scheinwerfern so verwirrt, dass es falsche Tempo-Werte berechne. Ein Apparat an der A6 bei Ramstein-Miesenbach soll einen besonders deutlichen Beleg dafür geliefert haben. Geräte mit dieser umstrittenen Technik stehen auch anderswo in der Pfalz. Zum Artikel

Fischsterben im Landschaftsweiher

Etliche tote Fische wurden am Freitagabend auf dem Landschaftsweiher in Katzweiler entdeckt. Die Feuerwehr rückte aus, um das Wasser umzuwälzen und ihm dadurch Sauerstoff zuzuführen. Derzeit ist unklar, ob es überhaupt noch lebende Fische im Weiher gibt. Zum Artikel

Techno-Beats am Blies-Ufer?

Trotz der politischen Querelen bei der Premiere im Vorjahr wird es am 3. September ein zweites Festival für Raver und Techno-Fans an der Großen Blies geben. Die Veranstaltung, zu der bis zu 3000 Besucher erwartet werden, ist umstritten – auch in der Lokalredaktion gehen die Meinungen auseinander. Zwei Positionen. Zum Artikel

Von Rindern adoptiert: Wildschwein „Babe“ noch immer da

Im wahrsten Sinne „sauwohl“ fühlt sich ein Wildschwein, das seit gut neun Monaten zusammen mit Rindern auf einer Weide in Heuchelheim-Klingen lebt. Mittlerweile ist „Babe“ ein Teil der Herde – und will es wohl auch bleiben. Zum Artikel

Wald brennt auf 600 Quadratmetern: Es war wohl Brandstiftung

Etwa 600 Quadratmeter Waldfläche haben am späten Samstagnachmittag auf einem Areal zwischen B9 und Meisenweg im Speyerer Norden gebrannt. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus und sagt: Ihr Eingreifen hat verhindert, dass die nahe gelegenen Häuser gefährdet wurden. Zum Artikel

Ein Wolf? – „Vor einem Wildschwein hätte ich mehr Angst“

Ein Wolf streift über die Sickinger Höhe. Bei Schmitshausen hat er Schafe gerissen. Was sagen die Westpfälzer dazu? Wir haben uns auf dem Martinshöher Landmarkt umgehört. Zum Artikel

Lieferprobleme: Begehrter Fiebersaft geht aus

Wer kleine Kinder hat, der besorgt sich gerne Fiebersaft für die Hausapotheke. Doch das ist aktuell gar nicht einfach. Fiebersäfte sind Mangelware. Und auch andere Medikamente sind von Lieferengpässen betroffen. Zum Artikel