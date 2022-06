Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am Montag den ersten Fall mit Affenpocken in Rheinland-Pfalz bestätigt. Laut einem Sprecher stammt die betroffene Person aus dem Kreis Germersheim. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigte das Gesundheitsministerium, dass die Person aktuell in Isolation sei und es ihr gut gehe. Ein Infektionsrisiko für die Allgemeinheit könne ausgeschlossen werden, da die Person seit Infektionsbeginn keine Kontakte in der Region gehabt habe, teilte das zuständige Gesundheitsamt in Germersheim mit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe sich der- oder diejenige außerhalb Deutschlands infiziert. Die ersten Symptome seien im Mai aufgetreten, dann sei die Person in Quarantäne gewesen. Weitere Details zu der Person wollten Ministerium und Gesundheitsamt nicht nennen.

Das Ministerium teilte weiter mit, dass das zuständige Gesundheitsamt in „engem vertraulichen Kontakt“ mit der Person sei. Laut Robert Koch-Institut gibt es mittlerweile in Deutschland 189 Affenpocken-Fälle in elf Bundesländern.