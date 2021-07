Mit dem Softball-Spiel von Gastgeber Japan gegen Australien haben am Mittwoch die sportlichen Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen von Tokio begonnen. Die Partie fand in Fukushima statt, rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Japan siegte 8:1. Die Spiele in Tokio finden aufgrund der Pandemie mit einem Jahr Verspätung statt. Die Medaillenjagd vor leeren Rängen steht in Corona-Zeiten auch in der Kritik.

Offiziell eröffnet werden die Sommerspiele am Freitag. Dann steht die Rekordzahl von 339 Entscheidungen in 33 Sportarten auf dem Programm. Neu dabei sind Wettbewerbe auf dem Skateboard, dem Surfbrett und an der Kletterwand, die Olympia attraktiver für ein jüngeres Publikum machen sollen. Auch Karate fand erstmals Aufnahme, Baseball und Softball kehren zurück.

Die RHEINPFALZ wird täglich auf mehreren Sonderseiten und digital unter www.rheinpfalz.de/olympia berichten. RHEINPFALZ-Redakteur Klaus D. Kullmann ist vor Ort. Es sind seine sechsten Olympischen Spiele.