Der Aufwärtstrend der Eulen Ludwigshafen ist gestoppt. Nach acht Spielen ohne Niederlage verlor der Bundesliga-Absteiger am Freitagabend beim Aufsteiger Eintracht Hagen mit 29:26 (14:14) in der Zweiten Handball-Bundesliga. Hagen dagegen setzt seine Erfolgsserie in der Liga fort und verbesserte sich nun auf den zweiten Tabellenplatz. Die Eulen bekamen den überzeugenden Spielmacher Pouya und Kreisläufer Tilman Pröhl nicht in den Griff. Pouya traf acht Mal, Pröhl sieben Mal. Außerdem hatte Hagen in Tobias Mahncke einen überragenden Torwart in den Reihen. Er war der Mann des Abends . Beste Werfer bei den Ludwigshafenern waren Stefan Salger (7) und Jannik Hofmann (6 Tore).