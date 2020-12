In Baden-Würrtemberg ist derzeit die erste Lieferung mit knapp 10.000 Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer auf dem Weg in die Impfzentren. Ab sofort könnten daher über die Impftermin-Servicehotline des Landes, (Rufnummer 116 117) Termine für folgende Zentrale Impfzentren (ZIZ) gebucht werden: Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart, Klinikum Stuttgart (Standort Liederhalle), Rot am See, Heidelberg, Freiburg und Mannheim.

Auch online kann man ab sofort selbst einen Termin buchen. Voraussetzung hierfür ist eine eigene E-Mail-Adresse beziehungsweise die Möglichkeit eine SMS zu empfangen.

Der Impfstoff ist derzeit nur begrenzt verfügbar, sodass damit zu rechnen sei, dass die ersten Termine schnell vergeben sein werden. Nach und nach sollen mit weiteren Impfstofflieferungen auch neue Termine angeboten werden.

Zwei Impftermine innerhalb von 21 Tagen

Für einen wirksamen Schutz sind zwei Impf-Termine innerhalb eines Zeitraums von 21 Tagen notwendig, daher sollen beide Termine gleichzeitig gebucht werden. Anspruch auf eine Covid-19-Schutzimpfung haben derzeit nach der Verordnung des Bundes vor allem Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben. Die endgültige Prüfung des Anspruchs findet vor Ort im jeweiligen Impfzentrum statt. Die Impfung ist kostenlos.

An diesem Wochenende (26. und 27. Dezember soll eine erste Tranche von 9.750 Dosen im Südwesten eintreffen. Am 28. Dezember ist die nächste Lieferung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für das Land geplant (78.000 Impf-Dosen). Ab Ende Dezember sollen dann zunächst 87.750 Dosen dieses Corona-Impfstoffs pro Woche nach Baden-Württemberg geliefert werden.

