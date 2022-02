Erste Geflüchtete aus Ukraine eingetroffen

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer sind am Sonntagabend und Montagmorgen die ersten Geflüchteten aus der Ukraine eingetroffen. Zum Artikel

Pfälzer Spendenaktionen für die Ukraine

In der ganzen Pfalz werden Geld- und Sachspenden für die Ukraine gesammelt. Zur Übersicht

Wie die Novavax-Impfkampagne in der Pfalz anläuft

Seit Montag steht in der Pfalz ein Corona-Vakzin bereit, der anders funktioniert als die bisher verfügbaren Präparate. Melden sich nun so viele Ungeimpfte an, dass die Impfquote deutlich steigt? Erste Zahlen lassen erahnen, wohin die Reise geht. Zum Artikel

FIFA und UEFA suspendieren Russland

Der Fußball-Weltverband FIFA und nun auch die Europäische Fußball-Union UEFA schließen Russland von allen Wettbewerben aus. Die UEFA beendet die Zusammenarbeit mit dem russischen Sponsor Gazprom. Zum Liveblog

Gegen rechtswidrige Erhöhung von Strom- und Gaspreisen

Viele Anbieter kündigen momentan eine Erhöhung ihrer Preise an. Warum das rechtswidrig sein kann und wie Verbraucher dagegen vorgehen können, erklärt Energierechtsexperte Henrik Egli im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zum Interview

Später Geldsegen für die Bundeswehr

Aus Furcht vor einer Ausweitung der russischen Aggression auf andere Länder Europas will Deutschland erheblich mehr Geld für seine Streitkräfte bereitstellen. Das von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte Sondervermögen für die Modernisierung der Bundeswehr wirft indes noch viele Fragen auf. Zum Artikel

Tauben in der Bahnhofshalle

Kot, der an Wänden herunterläuft, Vögel in Bäckerei oder Buchhandlung: In der Halle des Neustadter Hauptbahnhofs sind die Tauben los. Ein Problem, das die Bahn zu bekämpfen versucht. Dabei ist sie aber auf Hilfe angewiesen. Zum Artikel

Die goldene Faasnaachtskiechle-Regel

Ein Besuch bei Julia Feith, der jungen Foodbloggerin aus Hauenstein, die zuletzt in der Backshow „Allererste Sahne – Wer backt am besten?“ bei Vox zu sehen war. Zum Artikel