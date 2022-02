In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord sind am Sonntagabend und Montagmorgen die ersten Geflüchteten aus der Ukraine eingetroffen. Das bestätigte auf Anfrage am Montag die stellvertretende Leiterin der Erstaufnahmeeinrichtung Tanja Scülfort. Elf Personen seien demnach in der Einrichtung aufgenommen worden. Sie seien aber nicht direkt aus der Ukraine gekommen, sondern hätten die Tage zuvor in privaten Unterkünften bei Bekannten oder Familie verbracht. Die Kapazitäten der AfA sind für bis zu 1050 Personen ausgelegt. Wegen der Corona-Pandemie war die Belegung jedoch auf rund 700 bis 900 Personen im Schnitt reduziert worden. Scülfort geht davon aus, dass – sofern nötig – die Belegung jetzt wieder bis auf 1050 aufgestockt werden kann. Weitere Gespräche mit dem Integrationsministerium in Mainz stünden jedoch erst noch an. Lesen Sie auch: Ukrainer aus Speyer haben Angst um ihre Freunde und Familie