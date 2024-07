Die Deutsche Fußball-Liga hat den dritten bis siebten Spieltag der kommenden Zweitliga-Saison exakt terminiert. Der 1. FC Kaiserslautern darf sich dabei auf zwei Spiele am Samstagabend freuen. Die Partien gegen Hertha BSC (4. Spieltag, 31. August) sowie gegen den Hamburger SV (6. Spieltag, 21. September) finden unter Flutlicht auf dem Betzenberg statt.

Dreimal muss der FCK am Samstagnachmittag derweil auswärts antreten: bei Preußen Münster, bei Hannover 96 und bei Jahn Regensburg. Die Roten Teufel starten am 4. August beim SSV Ulm in die neue Spielrunde.

Die Spiele im Überblick

3. Spieltag, Samstag, 24. August, 13 Uhr, Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern

4. Spieltag, Samstag, 31. August, 20.30 Uhr, 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC

5. Spieltag, Samstag, 14. September, 13 Uhr, Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern

6. Spieltag, Samstag, 21. September, 20.30 Uhr, 1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV

7. Spieltag, Samstag, 28. September, 13 Uhr, SSV Jahn Regensburg - 1. FC Kaiserslautern