Am Bahnhof in Winden gibt es seit Freitag eine E-Ladestation. Rund 10.000 Euro hat die neue Station gekostet, der Bund bezuschusst das Projekt mit rund 40 Prozent, sagt Christian Müller, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Bergzabern. Mittlerweile verfügen die Stadtwerke über sieben Stromzapfsäulen in Bad Bergzabern und Winden. Ein bis zwei weitere Ladestationen, darunter eine Schnellladestation, sollen noch folgen. „Das ist eine hohe Dichte“, sagt Müller und vergleicht das Engagement seiner Werke mit Karlsruhe: In der rechtsrheinischen Großstadt mit über 300.000 Einwohnern gebe es gerade mal 17 Ladestationen, erklärt der Geschäftsführer.

Bezahlt wird an den Säulen der Stadtwerke mit Paypal, Kreditkarte oder der kundeneigenen Ladekarte der Stadtwerke. Geliefert werde zu hundert Prozent Öko-Strom.

Bei der Inbetriebnahme der E-Ladesäule am Bahnhof lobte Ortsbürgermeister Peter Beutel den Weitblick in die Zukunftstechnologie E-Mobilität, teilen die Stadtwerke mit. Sie leiste einen Beitrag zur sauberen Luft und Attraktivitätssteigerung der Gemeinde. Er hofft, dass in naher Zukunft im Ortsbereich eine weitere Ladestation errichtet wird.