Mit den ersten in Rheinland-Pfalz eingetroffenen 12.000 Impfdosen des Herstellers von Johnson & Johnson diese Woche sollen Obdachlose, Asylbewerber und Frauen in Frauenhäusern geimpft werden. Das kündigte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Mittwochmittag in Mainz an. Wann die Mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die seit Ende Dezember in den Altenheimen impfen, ihre Arbeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen, Obdachlosenheimen und Frauenhäusern aufnehmen werden, ist noch unklar.

Unklar ist auch, wann genau die Betriebsärzte in Unternehmen die Impfungen ihrer und womöglich Belegschaft anderer Firmen starten. Laut Impfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) könne dies in Anlehnung an Aussagen auf Bundesebene im Juni erfolgen. Bisher ist die BASF das einzige Unternehmen, das in Eigenregie Mitarbeiter impft.

Empfundene Ungerechtigkeit

Zu Geduld rief Impfkoordinator Wilhelm Impfwillige aus der Prioritätsgruppe 3 auf. Vereinzelt könne es zu empfundenen Ungerechtigkeiten kommen: von Registrierten der höheren, vorrangigen „Prio2“ gegenüber denen der Gruppe 3. Er und auch Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bekräftigte, die Reihenfolge der Vorranggruppen, also 2 vor 3, streng einzuhalten. Einzige Ausnahme seien die rund 20.000 Lehrer an weiterführenden Schulen (aus Gruppe 3), die aktuell vorgezogen werden. Das sei angesichts des Unterrichts vor Ort und der in den Schulen auszuführenden Tests der Schüler sinnvoll. Mitunter komme es darüber hinaus regional zu Unterschieden – wenn etwa Termine für die „Prio2“ alle vergeben und damit abgearbeitet seien. Dann könnten Termine an die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen vergeben werden. Beschwerden und Unverständnis zur Vergabe von Terminen an Impfwillige aus unterschiedlichen Gruppen hat es auch unter RHEINPFALZ-Lesern gegeben.