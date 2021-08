2000 Menschen, die aus Afghanistan evakuiert wurden, können vorerst in den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern unterkommen. Die ersten Schutzsuchenden seien am Dienstag eingetroffen, teilte am Abend das Kommando der US-Armee in Europa und Afrika mit. Zusätzlich liefen Vorbereitungen, auch an den bayerischen Standorten Grafenwöhr und Hohenfels Schutzsuchende unterzubringen. Die Rhine Ordnance Barracks befinden sich im Nordwesten von Kaiserslautern zwischen der Autobahn 6 und dem sogenannten Opelkreisel.

Die US-Army arbeite Hand in Hand mit der deutschen Bundesregierung und anderen Partnern, um für Unterbringung, sanitäre Anlagen, Essen und medizinische Betreuung zu sorgen, so die Mitteilung des Kommandos in Wiesbaden. Der Kommandant der US-Armee in Europa und Afrika, General Christopher Cavoli, betonte: „Wie für viele andere, die in Afghanistan gedient haben, ist mir diese Mission ein ganz persönliches Anliegen.“

Operation „Allies Refuge“ (Zufluchtsort der Alliierten) habe derzeit für ihn und seine Truppen die allerhöchste Priorität, so Cavoli weiter. Ohne die Hilfe der Gastgeber-Nation Deutschland wäre diese komplexe Herausforderung aber nicht zu meistern, sagte der General und drückte seinen Dank aus. „Wir werden nicht ruhen, bis die Mission abgeschlossen ist“, versprach er.