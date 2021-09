In der Schlussphase mussten die Fans des SV Waldhof um den Sieg bangen, der über 90 Minuten jedoch verdient war. Mit einem 2:1 (2:1) gegen den Halleschen FC haben sich die Mannheimer im oberen Tabellendritten der Dritten Liga festgesetzt udn sind jetzt Vierter.

45 Minuten sahen die 7563 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion ein Spektakel der Waldhöfer, die durch Dominik Martinovic (14.) und Josepha Boyamba (34.) bei einem Gegentreffer von Jan Shcherbakovski (22.) eine 2:1-Führung herausschossen, aber viel deutlich hätten führen können. Sechs klare Chancen hatte der SVW, der in der Offensive überzeugte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen auf dem Rasen, denn dem SVW ging etwas die Puste aus, so dass sich das Team von Patrick Glöckner darauf konzentrierte, die knappe Führung zu verteidigen. Bei einem Schuss von Kebba Badjie (48.), den Timo Königsmann an die Latte lenkte, hatten die Mannheimer Glück, verpassten in der Schlussphase aber, den Erfolg früher klarzumachen. So zitterten die Anhänger bis in die achte Minute der Nachspielzeit, ehe der insgesamt verdiente Erfolg gesichert war.