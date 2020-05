Ein Pärchen hat am Samstagabend einer 91-jährige Frau in Ludwigshafen 900 Euro gestohlen. Der Mann und seine Begleiterin hatten der Frau gegen 18 Uhr geholfen, ihren Hund wieder einzufangen. Die Seniorin wollten den beiden zum Dank zehn Euro geben und nahm sie mit in ihre Wohnung in der Zollhofstraße. Dort verwickelte die Frau die 91-Jährige in ein Gespräch. Der Mann stahl währendessen das Bargeld aus dem Schlafzimmer. Anschließend verließ das Paar die Wohnung. Der Mann war zirka 1,80 Meter groß, hatte dunkles Haar und einen Drei-Tage-Bart. Er hat ein Tattoo am Unterarm und ist leicht korpulent. Seine etwa 1,60 Meter Begleiterin ist etwa 30 Jahre alt und trug ihre braunen Haare zum Zopf gebunden. Hinweise von Zeugen zu den beiden Tatverdächtigen unter Telefon 0621/963-2122.