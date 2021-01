Wieder kein Dreier für „die Klub“: Fußball-Regionalligist FK Pirmasens ist am Samstagnachmittag bei Schott Mainz über ein 1:1 (0:0) nicht hinausgekommen. Wieder hatte die Elf von Trainer Patrick Fischer furios begonnen, war schon nach fünf Minuten in Führung gegangen. Dennis Chessas Treffer auf Vorarbeit von Salif Cissé sollte aber nicht reichen. Die Gastgeber glichen drei Minuten vorm Wechsel aus. Die Pirmasenser mischten in einem fortan ausgeglichenen Spiel weiter gut mit, doch reichte es nicht für den ersten Sieg des Jahres.