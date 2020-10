Nach der räuberischen Erpressung nach dem Fußballspiel des FV Dudenhofen gegen den FSV Jägersburg am Samstag in der Iggelheimer Straße hat die Polizei bisher keine Hinweise von Zeugen erhalten. Das teilte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit. Bei dem Vorfall wurde ein 27 Jahre alter Mann aus Mittelbach, der Fanartikel des SV Waldhof Mannheim trug, von einer fünfköpfigen Gruppe angehalten. Ein Mann aus der Gruppe drohte dem 27-Jährigen mit Schlägen und forderte seine Fanbekleidung. Dem Polizeisprecher zufolge trug dieser Mann eine rote FCK-Jacke. Ob die Tat dem Fanmilieu des pfälzischen Traditionsvereins zuzuordnen ist, sei noch unklar. Auch noch nicht geklärt sei, inwieweit es einen Bezug zum Spiel des FV Dudenhofen gibt. „Wir ermitteln weiter“, sagte der Polizeisprecher.