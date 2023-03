Ein 30 Jahre alter Schifferstadter ist Opfer einer Erpressung geworden. Laut Polizei hatte der Mann über Soziale Medien „sexuelle Handlungen mit einer ihm unbekannten Frau ausgetauscht“. Die Frau nahm diese Handlungen auf und erpresste den 30-Jährigen damit. Wie die Polizei mitteilt, forderte sie einen Betrag in vierstelliger Höhe. Im Falle einer Nicht-Zahlung drohte sie damit, das Video zu veröffentlichen. Nachdem der Mann die App gelöscht hatte, meldete sich einen Tag später ein vermeintlicher Beamter von Interpol in Frankreich bei dem Schifferstadter per Whatsapp. Der falsche Polizist verlangte von dem Schifferstadter 1000 Euro. 500 sollte er vorab über den Online-Bezahldienst Paypal schicken. Ansonsten würde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der 30-Jährige ging auf beide Geldforderungen nicht ein, sodass ihm kein finanzieller Schaden entstand.