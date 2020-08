Etliche Thujahecken sind am Mittwochvormittag in einem Garten in Erpolzheim in Flammen aufgegangen. Laut Polizei hat der Besitzer eines Hauses im Gartenweg eigentlich versuchen wollen, Unkraut auf seinem Grundstück abzufackeln. Ein vorbeifahrender Landwirt entdeckte kurz vor 11 Uhr den Brand und half beim Löschen. Laut Feuerwehr hatte er glücklicherweise gerade ein Fass mit 6000 Litern Wasser ins Feld transportieren wollen. Dadurch mussten die insgesamt zwölf Feuerwehrleute aus Erpolzheim und Freinsheim nur noch beim Nachlöschen helfen. Gegen 11.20 Uhr war der Einsatz beendet.