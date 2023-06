Wieder ist eine Schlange in Schönenberg-Kübelberg gefunden worden – und das gar nicht weit entfernt von der Stelle, wo Anfang Mai eine Giftschlange gefunden wurde. Doch im Gegensatz zur Aspisviper ist die am Dienstag um die Mittagszeit an der Evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen aufgetauchte Äskulapnatter nicht gefährlich. Die Kinder durften das fast einen Meter Lange Tier sogar anfassen, was auch freudig auf Facebook dokumentiert worden ist.

Fachmännisch eingefangen und den Kinder präsentiert hat die Natter Sebastian Becker, Reptilienbeauftragter für die Wehren im Oberen Glantal und die Feuerwehr Kaiserslautern. Es sei schon verwunderlich, dass nun schon wieder eine Schlange in Schönenberg-Kübelberg unterwegs war, die sonst in unsere Gefilden nicht heimisch ist, erklärte er der RHEINPFALZ.

Bis zu zwei Meter lang

Die Anfang Mai beim Gemeinschaftshaus der Evangelischen Christusgemeinde aufgetauchte Aspisviper stammt aus Südeuropa, kommt in Deutschland lediglich im Nordschwarzwald vor. Das Tier verstarb auf seiner Pflegestelle. Eine solche Schlange ist vor zwei Jahren schon einmal am EC-Gemeinschaftshaus gesichtet worden.

Auch die nun gefundene Äskulapnatter ist nicht heimisch in unserer Region, jedoch gebe es wohl Vorkommen bei Wiesbaden und in der Region Heidelberg-Mannheim, erklärt Becker. Die Würgeschlangenart kann bis zu zwei Meter lang werden, es ist die größte in Deutschland. Die Tiere seien dämmerungsaktiv, würden bei diesem Wetter jedoch gerne tagsüber im Freien ruhen und Sonne tanken – denn Schlangen können wie alle Reptilien keine Eigenwärme produzieren. Der in Schönenberg-Kübelberg lebende Experte für einheimische Schlangenarten, Achim Hempel, hat die Natter unter seine Fittiche genommen.