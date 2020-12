Außenverteidiger Dominik Schad vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern geht es nach seinem am 21. Oktober in der Schlussphase des Heimspiels gegen den FC Ingolstadt (1:1) erlittenen Wadenbeinbruch besser. Am Dienstag wurde mit einem kleinen Eingriff eine am Syndesmoseband eingesetzte Schraube entfernt. Das hat der FCK mitgeteilt. Der 23-Jährige kann in der Reha voraussichtlich bald mit dem Aufbautraining beginnen. „Ich bin froh, dass auch der zweite Eingriff problemlos verlaufen ist. Dafür bin ich dem medizinischen Team sehr dankbar“, ließ Schad am Dienstag wissen. „Jetzt brenne ich darauf, in der Reha intensiv an meinem Comeback zu arbeiten. Ich werde alles dafür geben, möglichst schnell wieder auf dem Platz zu stehen.“