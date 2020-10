In der Nacht zum Freitag hat es erneut auf der Heßheimer Deponie gebrannt. Diesmal sei Feuer in einem Hochcontainer ausgebrochen, in dem sich mit Lack versetzte Holzspäne befunden hätten, berichtet der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith. Die Freiwillige Feuerwehr war ihm zufolge von 21.42 bis 0.10 Uhr mit 60 Mann und vier Löschzügen im Einsatz. Das Feuer sei mit Schaum und Sand erstickt worden. Der Container befindet sich laut Reith im Freien auf dem Areal des Sonderabfallzwischenlagers der Firma Süd-Müll. Die Brandursache ist noch unklar.

2018 waren bei einem Deponie-Unglück in Heßheim zwei Menschen ums Leben gekommen, nachdem beim Zusammenschütten zweier Fässer eine giftige Substanz entwichen war.