Die Polizei fahndet öffentlich nach dem 32-Jährigen, der nicht nur, wie bisher bekannt, das Haus seiner Eltern angezündet und eine Tankstelle überfallen haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird Christian Cinquemani auch verdächtigt, das Firmengebäude seines ehemaligen Arbeitgebers in Berg bei Wörth angezündet und eine weitere Tankstelle überfallen zu haben.

Nachdem er den Brand bei seiner ehemaligen Firma gelegt hatte, sei er mit seinem gestohlenen Mitsubishi weiter in die Oberpfalz geflohen, so die Polizei. Dort überfiel er, bewaffnet mit einer Pistole, gegen 3 Uhr in der Nacht auf Mittwoch eine Tankstelle an der A93 bei Windischeschenbach. Mit gestohlenen Zigaretten und Bargeld konnte er fliehen, kam in einem Kreisverkehr jedoch von der Straße ab und überschlug sich. Obwohl er sich verletzt hatte, gelang ihm erneut die Flucht, da er den Opel mit dem Kennzeichen KEM-H 82 eines Ersthelfers klaute und in Richtung tschechische Grenze floh.

