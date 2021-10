Am Mittwoch und Donnerstag kam es erneut zu telefonischen Betrugsversuchen im Dienstgebiet der Polizei Kirchheimbolanden. In beiden Fällen wurden die Geschädigten von angeblichen Verwandten angerufen. Es sei zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen, sagten sie am Telefon.

Die Angerufenen erkannten laut Polizei schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, und beendeten jeweils das Telefonat. Es kam zu keinem Schaden. Die Polizei rät in solchen Fällen, immer misstrauisch zu sein, nie auf Geldforderungen einzugehen und den Anruf direkt der Polizei zu melden.