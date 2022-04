Die Autobahnunterführung an der A6-Anschlussstelle Homburg wird am Freitag, 8. April, um 18 Uhr bis Montag, 5 Uhr, gesperrt. Laut Autobahn GmbH sollen der Längsträger der Autobahnbrücke sowie Geländer montiert werden. An den jeweiligen Autobahnabfahrten kann nur nach rechts abgebogen werden. Aus Richtung Saarbrücken also nur nach Homburg, aus Kaiserslautern kommend nach Bexbach. Aus Richtung Bexbach nach Homburg wird der Verkehr über Jägersburg umgeleitet, aus Homburg kommend über die Autobahnauffahrt Waldmohr zur Anschlussstelle Homburg. Der Verkehr auf der Autobahn sei von der Baustelle nicht betroffen. Die Autobahn GmbH rät Autofahrern, mehr Zeit für ihre Route einzuplanen.