Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montagabend in der Pfalz erneut vor möglichem Dauerregen und Starkregen. Besonders betroffen sind die Kreise Südliche Weinstraße, Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens (Warnstufe 3 von 4). In den restlichen Teilen der Pfalz kann es ebenfalls zu Starkregen kommen (Stufe 2 von 4).

Hohes Unwetterpotenzial bis Dienstagabend

Im Laufe der Nacht zum Dienstag dehnt sich laut DWD ein großräumiger Gewitterkomplex aus Richtung Frankreich und Schweiz nordwärts aus. Diese Wetterlage berge auch für Teile der Pfalz hohes Unwetterpotenzial, wie der Wetterdienst am Montagvormittag warnt: Von Mitternacht bis 8 Uhr seien Niederschlagsmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter möglich. Örtlich und eng begrenzt seien höhere Mengen nicht ausgeschlossen. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte.

Im weiteren Verlauf des Dienstags bestimmen laut Wetterprognose andauernde Schauer das Wetter. Der DWD warnt weiterhin vor unwetterartigem Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Nach der DWD-Prognose bleibt es am Mittwoch unbeständig mit teils kräftigen Schauern, die mehrere Stunden andauern können.