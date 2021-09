Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche der Schockanrufe, die in jüngster Zeit vermehrt in der Südpfalz auftritt. Zweimal erhielt am Mittwochmittag eine 83 Jahre alte Frau einen Anruf von einem Unbekannten, der ihr einen durch ihre Tochter verursachten tödlichen Unfall vorgaukelte. Da die Angerufene misstrauisch wurde, verständigte sie ihre Enkelin, die bei der Polizei Strafanzeige erstattete. Die Polizei empfiehlt: „Kontaktieren Sie die Polizei über 110 oder die nächstgelegene Dienststelle und hinterfragen Sie dort den Anruf. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über persönliche Lebensverhältnisse, Daten oder Ihre finanzielle Situation.“ Die Polizei verlange am Telefon keine Überweisungen auf ein Konto.