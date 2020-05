Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich am Samstag erneut nur leicht erhöht. Die Behörden registrierten einen Anstieg um 34 auf 6130 Fälle, wie das Gesundheitsministerium am Samstagvormittag in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 176 (Vortag 173). Die Zahl der als genesen geltenden Patienten liegt bei 5000. Die meisten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 wurden bisher in der Landeshauptstadt Mainz (519) registriert. Danach kommen der Kreis Mainz-Bingen (389) und der Kreis Mayen-Koblenz (347). Die meisten Neuerkrankungen in den vergangenen zwei Wochen gab es im Kreis Alzey-Worms mit 39 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Es folgen Speyer (32) und Worms (24).

Mehr zum Thema