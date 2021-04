Bei den Pfälzer Luchsen hat sich im vergangenen Jahr erneut Nachwuchs eingestellt. Zwei Würfe mit bis zu sechs Jungtieren wurden dokumentiert, teilte Projektleiterin Sylvia Idelberger am Freitag mit. Besonders erfreulich: Erstmals konnte beim Wiederansiedlungsprojekt weiblicher Luchsnachwuchs zweifelsfrei nachgewiesen werden. Zwei Jungtiere hatten nämlich an einem gerissenen Reh Spuren hinterlassen, die mit Hilfe einer Genanalyse ausgewertet werden konnten. Ihre Mutter ist wohl die 2017 aus der Nordostschweiz umgesiedelte „Rosa“. Sie hat bereits 2018 mindestens drei Junge zur Welt gebracht. Rosa wurde in diesem Januar zusammen mit zwei Jungtieren im Schnee bei Waldfischbach-Burgalben (Kreis Südwestpfalz) von einer Wildkamera abgelichtet.

Im Winter Ziegen und Damwild gerissen

Im Februar und März wurden bei Fischbach/Dahn, Steinalben und Heltersberg mindestens zwei Ziegen und ein Damwild von Luchsen gerissen. Seit Beginn der Freilassungen im Pfälzerwald wurden knapp 5300 Euro an Entschädigungen und weitere 7800 Euro für Präventionsmaßnahmen gezahlt.